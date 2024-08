Wie der Ausrichter des Kobermännchenfests und die Polizei nach dem IS-Terroranschlag von Solingen für Sicherheit am kommenden Wochenende in Sangerhausen sorgen wollen.

Nach Terroranschlag in Solingen: Hat dies Auswirkungen auf das Kobermännchenfest?

Stadtfest in Sangerhausen

Auch der Aufbau des 38 Meter hohen Riesenrades an der Kreuzung Külzstraße/Breitscheidstraße ist in vollem Gange.

Sangerhausen/MZ. - Sven-Bolko Heck, der Ausrichter des Kobermännchenfests, reagiert auf den Terroranschlag beim Stadtfest im nordrhein-westfälischen Solingen. Dort hatte ein Islamist bei Messerattacken drei Menschen getötet und acht verletzt. Zum Schutz der Besucher in Sangerhausen wird es deshalb ähnlich wie im vergangenen Jahr am Freitag und Samstag ab 18 Uhr Kontrollen beim Kobermännchenfest geben. Zu dem größten Sangerhäuser Stadtfest werden Tausende Menschen in der Innenstadt erwartet.