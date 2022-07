Nach Sprengung: Volksbank ersetzt gesprengten Geldautomaten in Roßla

Der Ersatzgeldautomat der Volksbank in Roßla

Roßla - Fast fünf Monate nach der Sprengung des Geldautomaten in Roßla gibt es jetzt Ersatz. Seit Donnerstag können sich Kunden der Sangerhäuser Volksbank an einem neuen Automaten, der vor der Filiale aufgestellt wurde, mit ihrer Giro-Karte gebührenfrei mit Bargeld versorgen. Nach Angaben des Geldinstituts handelt es sich um ein Leihgerät. Es bleibe solange in Roßla stationiert, bis die Filiale im Ort wieder eröffnet werden könne.