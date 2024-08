Land unter nach Starkregen. So sah es auf der Kreisstraße zwischen Rottleberode und Stolberg am Freitag morgen aus.

Sangerhausen/MZ. - Der Starkregen in der Nacht zu Freitag hat im westlichen Teil von Mansfeld-Südharz für Probleme gesorgt. So musste die Kreisstraße zwischen Rottleberode und Stolberg in beiden Richtungen gesperrt werden. Seit dem späten Freitagvormittag ist sie aber wieder frei.