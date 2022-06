Nach Polizei-Einsatz in Sangerhausen: So soll weitere Eskalation vermieden werden

Der Polizeieinsatz am Pfingstmontag in Sangerhausen

Sangerhausen - Tim Wangemann hat in Sangerhausen eine ganze Reihe Benefizveranstaltungen organisiert, Läufe und Schwimmen für wohltätige Zwecke. Jetzt will der 38-Jährige, der bei der Bundeswehr tätig ist und ehrenamtlich den Suchthilfeverband Blaues Kreuz sowie den Aquarien-Terrarien-Verein „Seerose“ leitet, wieder etwas für seine Heimatstadt tun. Nach dem Vorfall beim Corona-Spaziergang am Pfingstmontag schlägt er einen Dialog vor. „Alle Beteiligten sollten an einen Tisch und dort eine Art Verhaltenskodex ausarbeiten“, sagt er.