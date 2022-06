Nach Enthüllung von zweifelhaften Abbuchungen bei der Sangerhäuser Volksbank brodelt es weiter

Das Volksbankgebäude in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Am 7. September startet der zweite Versuch. Dann nämlich lädt die Volksbank Sangerhausen erneut zur Generalversammlung ein. Die erste sollte am 19. Juli stattfinden, war drei Tage zuvor allerdings kurzfristig abgesagt worden. Offiziell, weil man die Durchführung einer Generalversammlung in „physischer Präsenz prüfen“ wolle. Eher zutreffend dürfte allerdings die Unruhe gewesen sein, die man vonseiten des Vorstandes bei der Generalversammlung erwartete.