Sangerhausen/MZ. - Kunden, die sich an der Musterfeststellungsklage zur Verzinsung von Prämiensparverträgen gegen die Sparkasse Mansfeld-Südharz beteiligt haben, müssen weiter auf eine Einigung warten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), der die Klage eingereicht hatte, will das am 11. Oktober vom Oberlandesgericht Naumburg gesprochene Urteil vom Bundesgerichtshof überprüfen lassen.