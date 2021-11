Motorradfahrer in Sangerhausen touchiert unter Drogen Polizist und flüchtet

Sangerhausen/MZ - Am Samstagnachmittag sollte in der Riestedter Straße in Sangerhausen an einer Ampel ein Motorrad kontrolliert werden, welches hier bei „Rot“ hielt. Laut der Polizei fuhr der Motorradfahrer auf den ihn ansprechenden Polizisten zu und erfasste den Beamten, welcher stürzte und leichte Blessuren erlitt.

Daraufhin flüchtete der Motorradfahrer, konnte aber im Stadtgebiet angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-Jährigen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Es wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen ermittelt.