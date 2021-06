Mit besonderen Bubble-Waffeln: Neues Eiscafé eröffnet in Sangerhausen

Sangerhausen - Das Plakat, das an der Innenseite des Fensters klebt, kündigt es bereits an: Am 1. Juli wird in Sangerhausen das Eiscafé Verfürth am Kornmarkt neu eröffnet. „Wir sind mit den Vorbereitungen für die Eröffnung des Eiscafés fast fertig“, sagt der Inhaber Sylvio Verfürth, der auch das Kino „Movie Star“ in Sangerhausen betreibt. An der gleichen Stelle befand sich vorher die Eisdiele „Janny’s Eis“. „Der Franchise-Vertrag mit ,Janny’s Eis’ ist im letzten Jahr ausgelaufen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, ein eigenes Eiscafé zu eröffnen“, so Verfürth.

Komplette Umgestaltung des Ladens in der Sangerhäuser Innenstadt

Man habe bereits im Januar mit dem Umbau begonnen und dabei sei der komplette Laden renoviert worden. „Wir haben dem Laden im Innenraum nun ein komplett neues Aussehen verpasst“, so der Inhaber. Nichts davon erinnere mehr an die frühere Eisdiele ,Janny’s Eis’. Das neue Eiscafé solle zum Entspannen und Verweilen einladen. Dazu habe man den Innenraum mit gemütlichen Sofas eingerichtet. Außerdem habe man eine Klimaanlage einbauen lassen, so dass sich die Kunden auch an sehr heißen Tagen wohlfühlen könnten. „Insgesamt stehen im Innenraum 18 Plätze zur Verfügung“, so Verfürth. Im Außenbereich werde man außerdem mehrere Tische aufstellen, an denen zusätzlich noch einmal 20 Plätze zur Verfügung stünden.

„Wir arbeiten mit der Eismanufaktur Eisengelchen zusammen, die ihr Eis ohne Zusatzstoffe selbst herstellt und dabei sehr auf Nachhaltigkeit achtet“, so Verfürth. Die Kunden könnten sich überraschen lassen, was die Auswahl an verschiedenen Eissorten angehe. „Die Eismanufaktur Eisengelchen hat immer kreative Ideen“, so Verfürth.

Das Logo (Foto: Maik Schumann)

Frische Bubble-Waffeln runden das Angebot ab

So könne man ausgefallene Eissorten anbieten wie beispielsweise Nutella-Eis, Milchreis-Eis oder die Sorte Walnuss-Feige. „Die Standard-Eissorten werden wir aber natürlich auch im Programm haben“, so der Inhaber. Jeder Kunde könne sich dabei seinen eigenen Eisbecher individuell zusammenstellen. Das Besondere sei jedoch die Bubble-Waffel, die man neben einer normalen Eiswaffel anbieten werde. „Die Bubble-Waffeln werden vor Ort frisch gebacken nach einem Originalrezept aus Hongkong, das aus der Streetfood-Szene stammt“, so Verfürth. Den Unterschied zu einer normalen Waffel schmecke man durchaus. „Der Teig bleibt auch nach dem Backen weich und fluffig. Das liegt an dem speziellen Rezept“, erläutert der Inhaber. Das Aussehen der Bubble-Waffel erinnere zudem an Blasen oder Luftpolsterfolie, was sehr einzigartig sei.

Wer sein Eis lieber ohne Waffel bevorzuge, dem biete man Eisbecher aus Papier und Eislöffel aus Holz an. „Das ganze Konzept des Eiscafés ist sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtet“, erklärt Verfürth. Plastikabfälle sollten daher auf diese Weise vermieden werden. Viele Freunde und Bekannte seien von dem Konzept begeistert gewesen. „Zur Eröffnung am 1. Juli bieten wir zwei Eissorten zum kostenlosen Probieren an“, sagt Verfürth. Nach dem durchweg positiven Feedback, das er bisher erhalten habe, hoffe er auf viele Gäste. (mz)