Minijobber in MSH fürs Bürgertelefon gesucht

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Der Landkreis Mansfeld-Südharz will das Angebot seines Corona-Bürgertelefons dauerhaft auf das Wochenende ausdehnen und sucht dafür Mitarbeiter, die auf 450-Euro-Basis an der Hotline die Fragen von Ratsuchenden beantworten. „Weil die Fallzahlen nach wie vor hoch sind und vor allem das Gesundheitsamt sehr viele Anfragen erhält, müssen die Zeiten des Bürgertelefons ausgeweitet werden, um das Amt zu entlasten“, wird Landrätin Angelika Klein (Linke) in einer Pressemitteilung des Landkreises zitiert. Leider könne man diese Zeiten nicht mehr ausschließlich mit den eigenen Mitarbeitern abdecken. Daher suche man Unterstützer – vor allem an den Wochenenden.

Bis zu vier Leute will der Landkreis auf 450-Euro-Basis an den Wochenenden beschäftigen. Sie würden jeweils von 9 bis 14 Uhr in einem Büro im Schartweg am Bürgertelefon sitzen und zuvor eine Schulung bekommen, um den Ratsuchenden kompetente Antworten geben zu können, sagte Kreis-Pressesprecherin Michaela Heilek auf MZ-Anfrage. Auf einen ersten Aufruf über die Info-App BiWapp hin hätten sich am Freitag schon die ersten Kandidaten gemeldet.

41 neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz gemeldet

Interessenten sollten selbstständig und verantwortungsbewusst arbeiten, teamfähig sein und neben Einfühlungsvermögen auch über sehr gute PC-Kenntnisse sowie einen Pkw-Führerschein verfügen. Der Aufruf richte sich vor allem an Menschen, die ihren regulären Minijob wegen der Corona-Beschränkungen zurzeit nicht ausführen können, heißt es. Interessenten können ihre formlose Bewerbung bis zum 30. April per E-Mail an buergertelefon@lkmsh.de senden.

Unterdessen hat das Sozialministerium am Wochenende für den Landkreis Mansfeld-Südharz 41 neu nachgewiesene Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet - 16 am Samstag und 25 am Sonntag. Der Inzidenzwert der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen lag mit Stand vom Sonntagmittag bei 207,5. Aktuell ist das der dritthöchste Wert in Sachsen-Anhalt. Für Freitag und Samstag meldete das Sozialministerium am Sonntag in Mansfeld-Südharz insgesamt 665?Erstimpfungen gegen Covid-19. Damit haben im Landkreis mittlerweile 26.778 Menschen die erste Impfung bekommen. 9.231 sind mit der zweiten Dosis komplett geimpft. (mz/Grit Pommer)