Vorfall in der Silvesternacht Menschen empört über abgebrannte Nussknacker auf Sangerhäuser Weihnachtsmarkt

In der Silvesternacht sind die beiden Deko-Nussknacker auf dem Marktplatz in Sangerhausen in Flammen aufgegangen. Mutmaßlich zerstört durch Silvester-Knaller. Die Menschen sind empört.