Machbarkeitsstudie für Industrieansiedlung in Sangerhausen wird doppelt so teuer

Sangerhausen - Die Studie, mit der in Sangerhausen mögliche Flächen für Industrieansiedlungen gefunden werden sollen, wird doppelt so teuer, als das bisher öffentlich bekannt war. Das Machbarkeitsgutachten schlägt nämlich statt wie einst geplant mit rund 100.000 Euro nun mit über 200.000 Euro zu Buche, wie aus einer Beschlussvorlage für die nächste Stadtratssitzung am 17. Juni in hervorgeht. Die Studie war in Auftrag gegeben worden, weil auf der ins Auge gefassten Fläche des Industrieparks Mitteldeutschland (IPM) nahe der A 38 eine Kernpopulation der geschützten Feldhamster leben soll.

