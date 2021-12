Lkw fährt auf A38 bei Roßla auf Schilderwagen auf - Fahrer wird schwer verletzt

Roßla/MZ - Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Südharzautobahn (A 38) am Montagnachmittag ist ein horrender Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzte ihn am Dienstag auf insgesamt 260.000 Euro. Kurz vor 16 Uhr war zwischen dem Rastplatz Helmetal Nord und Roßla ein Sattelzug auf einen Schilderwagen der Autobahn GmbH aufgefahren. Der Lkw mit Anhänger stand im rechten Fahrstreifen und sollte eigentlich einen liegengebliebenen Laster absichern.

Der 66 Jahre alte Fahrer des aufgefahrenen Sattelzugs wurde bei der Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aufwendig frei geschnitten werden. Der Mann kam schwerstverletzt ins Südharz-Klinikum nach Nordhausen, wo er behandelt wird. Unklar ist bisher, warum der 66-Jährige den Schilderwagen nicht gesehen hat. Die Polizei ermittelt.

Aufgrund der aufwendigen Bergung der Fahrzeuge konnte die vollgesperrte Fahrspur in Richtung Göttingen erst am frühen Dienstagmorgen gegen 2.50 Uhr wieder für den Verkehr freigeben werden. An der Unfallstelle waren neben Notarzt und Rettungswagen die freiwilligen Feuerwehren aus Oberröblingen und Sangerhausen mit insgesamt 33 Männern und Frauen sowie sieben Fahrzeugen im Einsatz. Da auch Betriebsstoffe der Fahrzeuge ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn von der sogenannten Ölwehr zudem aufwendig gereinigt werden.