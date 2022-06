Letzte Auswärtsspiel der Saison: Sangerhausen trifft auf Dessau

Sangerhausen/MZ - Interessante Post per Mail haben der VfB Sangerhausen und die anderen Verbandsliga-Vereine in dieser Woche vom Fußballverband Sachsen-Anhalt bekommen. In der Mail sind die Termine der neuen Saison verankert. Los geht es am ersten Wochenende im August, insgesamt 20 Mannschaften sind in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes in der Serie 22/23 am Ball. Weil diesmal nur in einer Staffel gespielt wird, wartet ein straffes Programm auf die Mannschaften. Insgesamt 38 Partien sind dabei zu absolvieren, dazu kommen noch Pokalspiele.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<