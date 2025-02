Lehrerstunden: In Mansfeld-Südharz war am Stichtag nur eine Schule stark unterversorgt

Eine Lehrerin schreibt im Unterricht an einer Grundschule an der Tafel.

Sangerhausen/MZ. - Die Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Thomas Lippmann (Linke) zur Unterrichtsversorgung im Schuljahr 2024/2025 hat für den Landkreis Mansfeld-Südharz Interessantes zutage gebracht. Lippmann hatte unter anderem gefragt, an wie vielen Schulen der verschiedenen Formen die planmäßigen Unterrichtsstunden mit dem vorhandenen Personal zu weniger als 85 Prozent abgesichert werden können. In der vom Landesschulamt zusammengestellten Übersicht der Versorgung am Stichtag 11. September 2024 gab es nur einen Landkreis neben der Stadt Halle, der in dieser Übersicht nur mit einer einzigen Schule vertreten war. Und das war Mansfeld-Südharz.