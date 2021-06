Landtagskandidat Leon Bergner tritt aus der SPD aus

Sangerhausen - Paukenschlag bei der Sangerhäuser SPD. Stadtverbandsvorsitzender und Landtagskandidat Leon Bergner ist nur wenige Tage nach der Landtagswahl aus der SPD ausgetreten. Gleichzeitig übte der 23-Jährige Kritik an der Landes-SPD, genauer gesagt an ihren Landtagsabgeordneten. „Ich habe zunehmend den Eindruck gewonnen, dass die Abgeordneten nicht mit dem Herzen dabei sind“, sagt Bergner. Stattdessen versuche man nur, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und habe die eigene Karriere im Sinn. „Mir fehlt da die Leidenschaft.“ Er wolle für „diese Leute“ keinen Wahlkampf mehr machen, so Bergner.

Bergner war im Wahlkreis 31 (Sangerhausen) angetreten und hatte 8,7 Prozent der Erststimmen bekommen - und damit leicht mehr als Zweitstimmen im Landkreis an die Sozialdemokraten gegangen waren (7,9 Prozent). Alles in allem war dies ein enttäuschendes Ergebnis für die SPD. Sein Entschluss habe allerdings schon vor der Landtagswahl festgestanden, so Bergner, dessen Partei über seine Gedankengänge informiert war. Kreisvorsitzender Norbert Born bedauerte Bergners Austritt. „Ich finde es schade, er hatte gute Ansätze“, sagte Born. Es sei immer sehr ärgerlich, wenn junge Leute aus der Partei austräten.

„Manchmal ist das Anspruchsdenken junger Politiker aber leider auch weit weg von der Realität“, sagte Born. Die Kritik an den Landtagsabgeordneten kann Born, der stellvertretender Landesvorsitzender ist, nicht verstehen. „Das aus der Ferne zu beurteilen, ist relativ anmaßend. Natürlich haben Landtagsabgeordnete das Ziel, ihr Mandat zu behalten“, so Born. Wie die Position des Stadtverbandschefs in Sangerhausen nun nachbesetzt wird, stehe noch nicht fest, sagt Born. Für Bergner, der in Halle studiert, sei die Tür bei der SPD trotz des Austrittes generell „weiterhin offen“. (mz)