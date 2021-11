Die Marienkirche in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ/fs - Auch dieser Traum fällt Corona zum Opfer: Der Kulturverein „Armer Kasten“ hat am Dienstag die für 4. Dezember geplante Kulturweihnacht an der Marienkirche in Sangerhausen abgesagt. Grund sind die hohen Infektionszahlen.