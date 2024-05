Kritik an Eintrittsplänen zum Kobermännchenfest in Sangerhausen

Das Kobermännchenfest in Sangerhausen sorgt immer für jede Menge Trubel in der Stadt.

Sangerhausen/MZ. - Die Eintrittsgelder, die Besucher möglicherweise zum Kobermännchenfest Ende August zahlen sollen, lösen Kritik im Stadtrat aus. Zielscheibe ist der Organisator des Fests, Sven-Bolko Heck. Frank Schmiedl, Fraktionschef der CDU, sagt: „Ich frage mich, wie Heck der Meinung sein kann, dass ihm 20.000 Euro der Stadt zustehen. Jahrelang war überhaupt kein Geld für Feste im Etat eingeplant. Da hat es auch ohne Eintritt funktioniert.“

Schmiedl fordert deshalb Heck und den Gewerbeverein auf, eine „bürgerfreundliche Lösung“ zu finden. Außerdem habe Heck von den 20.000 Euro, die die Stadt vergangenes Jahr als Zuschuss für das Altstadtfest zahlte, selbst nur 17.000 Euro bekommen. Der Rest war beim Gewerbeverein verblieben.

Kein Zuschuss für das Frühlingserwachen

Der Hauptausschussvorsitzende Gerhard von Dehn Rotfelser (BOS) hatte den geringeren Fest-Zuschuss dieses Jahr gegenüber der MZ mit den Worten begründet: „Wir haben die Abrechnung des Kobermännchenfests geprüft und sind der Meinung, dass man es auch mit einem Zuschuss von 10.000 Euro eintrittsfrei gestalten kann.“

Die Entscheidung war im nicht öffentlichen Teil des letzten Hauptausschusses gefallen - bei zwei Enthaltungen. Anders als in der MZ berichtet, gab es keine Gegenstimmen. In der Sitzung wurden außerdem 10.000 Euro an den Betreiber des Weihnachtsmarkts vergeben. Über die restlichen 10.000 Euro, die zur Verfügung stehen, soll der neue Stadtrat befinden, der am 9. Juni gewählt wird.

Unterdessen zeigt sich auch Carsten Rudolf, der Chef der neuen Ahakultur GmbH, enttäuscht über die Ausschuss-Entscheidung. Die Firma, die das Frühlingserwachen und das Herbstshopping durchführt, war leer ausgegangen.