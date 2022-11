Kreistag beschließt die Erhöhung der Gebühren für die kreiseigenen Turnhallen in Mansfeld-Südharz

Für die Sportler in Mansfeld-Südharz wird die Nutzung von kreiseigenen Turnhallen ab dem kommenden Jahr teurer. Welche Argumente vorgetragen wurden.

Sangerhausen/MZ - Kurz sah es am Mittwochabend so aus, als könnte die Entscheidung für höhere Gebühren für die Nutzung der kreiseigenen Sporthallen noch kippen. Klaus Kotzur, Fraktionsvorsitzender der Linken, trat zuerst ans Pult: „Sportvereine, vor allem nach den vergangenen zwei, drei Jahren, sind nicht Konsolidierungsmasse“, sagte er. Es gehe um Kinder und ehrenamtliches Engagement, das darunter leiden würde, so Kotzur.