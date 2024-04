Sangerhausen/MZ. - Sie soll wieder ein großes Fest der Musik werden – die Konzertnacht in Sangerhausen. Am 20. April laden die Kreismusikschule und ihr Förderkreis dazu ein – diesmal in den Ludowingersaal. Denn an ein Freiluftkonzert hat man sich bei einem Termin im April dann doch nicht herangetraut – auch wenn dieser launische Monat zuletzt sogar mit regelrecht sommerlichem Wetter aufwartete.

Leipziger Symphonieorchester wurde engagiert

Die Sangerhäuser Konzertnacht jedenfalls wird komplett regensicher im Ludowingersaal über die große Bühne gehen. Und sollte es am 20. April einen lauen Abend geben, dann kann man den vor Konzertbeginn und in der Pause auch wunderbar draußen im Freien genießen.

Für diese Nacht der Musik wurde wieder das Leipziger Symphonieorchester engagiert, das unter der Leitung von Andreas Mitschke bekannte Melodien aus der Allzeit-Hitparade von Konzert, Oper und Operette zu Gehör bringen wird. Von Mozart über Smetanas berühmte Moldau und Franz von Suppé wird sich der musikalische Bogen bis hin zum Musical spannen, kündigt Musikschulleiterin Peggy Bitterolf an.

Die Profimusiker aus der Sachsenmetropole werden an diesem Abend aber nicht die einzigen Akteure sein. Herausragende Talente der Musikschule, im vergangenen Jahr bei verschiedenen Wettbewerben mit Preisen dekoriert, werden das Programm als Soloinstrumentalisten bereichern.

Auch Elternchor 2.0 mit von der Partie

Mit Lara-Maria Schaefer (Violoncello) und Yannik Kühne (Trompete) stehen zum Beispiel die beiden Förderpreisträger des Landes Sachsen-Anhalt auf der Bühne. Johanna Wiederhold (Klavier) spielt Mozart und mit Jaromir Romanenko hat man diesmal auch einen jungen Sänger am Start.

Apropos Gesang – den steuert auch der Elternchor 2.0 der Kreismusikschule bei, der längst nicht mehr nur aus Eltern von Musikschülern besteht. Im Vorfeld der Konzertnacht werden die Sängerinnen und Sänger sogar eine gemeinsame Probe mit dem Symphonieorchester an dessen Hauptsitz in Böhlen absolvieren.

In der Konzertnacht wird der Chor in vierstimmiger Besetzung zusammen mit den Symphonikern zwei bekannte Stücke aus Oper und Musical aufführen: Mit „Ascot“ aus Loewes „My Fair Lady“ geht es auf die mondäne britische Rennbahn und mit „Seht am Strauch die Knospen springen“ kommt der furiose Eingangschor aus Smetanas Oper „Die verkaufte Braut“ zur Aufführung.

Karten für Konzertnacht bereits erhältlich

Die Konzertnacht beginnt um 19 Uhr, ab dem Einlass um 18 Uhr und in der Pause wird auch für eine kulinarische Versorgung gesorgt sein, verspricht Peggy Bitterolf. Das Team vom Sangerhäuser „Weingeist“ steht mit verschiedenen Tropfen sowie alkoholfreien Getränken bereit und auch die Brezel als klassischer Snack für die Konzertpause wird zu haben sein.

Karten für die Sangerhäuser Konzertnacht gibt es im Vorverkauf im „Guten Buch“ und bei EP Schlenstedt sowie im Sekretariat der Kreismusikschule. Der Preis liegt im Vorverkauf bei 15 Euro, für Kinder, Jugendliche und Auszubildende bis 25 Jahre bei zehn Euro, an der Abendkasse kosten die Tickets jeweils drei Euro mehr.

Angesichts sonst üblicher Summen ist die Sangerhäuser Konzertnacht also klassisches Musikvergnügen zu einem sehr überschaubaren Preis. „So günstige Tickets können wir auch nur dank der Unterstützung durch den Förderkreis der Kreismusikschule anbieten“, sagt Bitterolf – verbunden mit einem Dankeschön an alle, die sich immer wieder um die finanzielle Unterstützung der Musikschule verdient machen.