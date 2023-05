Die Partie zwischen Emseloh und Sangerhausen endete mit einem Unentschieden. So richtig hektisch wurde es jedoch nach dem Abpfiff.

Emseloh/MZ - Als Schiedsrichter Max Grünwoldt am Sonntagnachmittag das Kreisderby der Fußball-Verbandsliga zwischen dem Aufsteiger Eintracht Emseloh und dem VfB Sangerhausen nach 95 Minuten abpfiff, ging die „Post“ noch einmal ab.

Zunächst zückte der Unparteiische nach dem Spiel noch eine Rote Karte für Emselohs Torhüter Jan Hanzal, der ihn mit keinesfalls druckreifen Worten beschimpfte.

Anschließend musste sich der Unparteiische auf dem Weg in die Kabinen eines tätlichen Angriffs des Emseloher Stadionsprechers erwehren. Beide Szenen werden sowohl für den Keeper der Eintracht als auch für den Verein ein Nachspiel haben.

So war das 1:1-Unentschieden den, mit dem sich beide Mannschaften vor gut 350 zahlenden Zuschauern trennten, zum Schluss alles andere als schiedlich und friedlich.

Erste Halbzeit an den VfB

Den besseren Start ins Spiel erwischte der Gast. Schon nach drei Minuten traf Bruno Weick nach glänzender Vorarbeit von Philipp Glage zum Führungstreffer für die Elf aus der Kreisstadt in die Maschen. Die Gastgeber brauchten lange, um den Schock des schnellen Rückstandes zu verdauen.

Der VfB bestimmte das Spiel und erspielte sich drei, vier große Chancen. Bei der besten Möglichkeit brachte Glage nach zwölf Minuten die Kugel nicht aus Nahdistanz im Emseloher Gehäuse unter. Zwei weitere Möglichkeiten von Weick blieben ungenutzt, so dass Emseloh mit dem 0:1-Rückstand zur Pause sogar noch gut bedient war.

Emseloh dann besser

In der zweiten Halbzeit drehte sich das Spiel. Waren bis dato die Sangerhäuser die bessere Mannschaft, so fand jetzt Emseloh immer besser in die Partie. Nach einer Stunde allerdings hätte Glage alles klarmachen können, ja müssen. Er scheiterte aber aus kurzer Entfernung an Emselohs Keeper Hanzal.

Nach 63 Minuten hatten die Eintracht-Fans schon den Torschrei auf den Lippen, doch Serhii Molochko köpfte den Ball freistehend am Kasten vorbei. Nach 73 Minuten klingelte es dann aber doch im Tor der Gastmannschaft. Maikleint Petrai traf zum 1:1. Dass es schließlich dabei blieb, lag auch an Schiedsrichter Grünwoldt. In der 88. Minute lag der Ball zum zweiten Mal im Gästegehäuse.

Der Unparteiische aber gab den Treffer nicht. Er ahndete eine vorhergehende Abseitsstellung und zog sich den Zorn der Emseloher zu.

Stimmen zum Spiel

„Unsere Führung zur Pause war hochverdient. Da haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Emseloh hat in der zweiten Halbzeit das Herz in die Hand genommen und ist besser geworden. Wenn wird das 2:0 machen, ist der Drops gelutscht“, so VfB-Trainer Olaf Glage.

„Der VfB hat zur Pause verdient geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir unseren Rhythmus gefunden. Schade, dass das Spiel am Ende jemand anderes als die Spieler entschieden hat“, so die Meinung von Emselohs Coach Jiri Andrusak.