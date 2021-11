Kreativmarkt in Sangerhausen: Besucherbegrenzung wegen Corona

Sangerhausen/MZ - Die Genehmigung steht - Astrid und Felix Sanders dürfen an diesem Wochenende ihren Kreativmarkt in der Sangerhäuser Bahnhofsvorhalle veranstalten. Am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr werden dort Hobbykünstler und Kunsthandwerker schöne Dinge anbieten, die zur bevorstehenden Advents- und Winterzeit passen.

Für den Kreativmarkt hat es allerdings wegen der aktuell wieder steigenden Zahl der Corona-Infektionen einige Auflagen gegeben. „Wir dürfen nur maximal 32 Besucher gleichzeitig in die Halle lassen“, sagt Felix Sanders. Das hat zwar den Vorteil, dass man sich drinnen nicht drängeln muss, aber auch den Nachteil, dass es draußen durchaus zu Wartezeiten kommen kann.

Gehäkeltes,Gestricktes, Holzarbeiten und viel Selbstgemachtes wird angeboten

In der Zwischenzeit könne man sich vielleicht im nebenan gelegenen Restaurant „Mannis Lou“ einen Snack gönnen, rät Sanders und versucht, das Beste aus der Situation zu machen. „Wir bitten um Verständnis für die Beschränkungen“, sagt er. Nur unter diesen Auflagen könne der Markt überhaupt stattfinden. Und dass es ihn geben wird, sei ja an sich schon mal ein Schritt zurück zum normalen Leben. Man bitte jeden einzelnen darum, sich an die Hygieneregeln zu halten, damit das Ganze zu einem schönen Ereignis für Besucher und Aussteller werden kann.

Es ist der erste Kreativmarkt seit dem Beginn der Coronabeschränkungen. Der Ostermarkt 2020 war eine der ersten Veranstaltungen in Sangerhausen gewesen, die dem Lockdown zum Opfer fielen. Auch in der Vorweihnachtszeit ’20 und im Frühling diesen Jahres konnte der Markt nicht stattfinden.

Umso größer war nun das Interesse der Anbieter, sich endlich mal wieder mit ihren Werken präsentieren zu können. 18 Anbieter werden ihre Stände aufbauen und Genähtes, Gehäkeltes und Gestricktes, Holzarbeiten, Floristik, Schmuck und Papierkunst anbieten. Dabei werden sich die Kreativen am Samstag und Sonntag zum großen Teil abwechseln.