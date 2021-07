Kosten in Höhe von 6.860 Euro erwartet: Wallhausen soll Lärmkarte erstellen

Wallhausen/MZ - Der Gemeinderat der Gemeinde Wallhausen hat dem Beschluss über den Beitritt zum Rahmenvertrag Lärmkartierung 2022 zugestimmt. Die Gemeinde ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Geräuschbelastung durch Umgebungslärm an Hauptverkehrsstraßen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bis zum 30. Juni 2022 in einer Lärmkarte darzustellen. Zur personellen und finanziellen Entlastung bieten der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt und das Land Sachsen-Anhalt allen kartierungspflichtigen Gemeinden die Möglichkeit, ihre Lärmkartierung landeszentral zu organisieren.

Unter die gesetzliche Kartierungspflicht fallen unter anderem Hauptverkehrsstraßen mit einer Verkehrsbelastung von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen im Jahr. Demnach soll die Gemeinde Wallhausen voraussichtlich einen 7,7 Kilometer langen Abschnitt an der Autobahn 38 kartieren. Mit der Erklärung des Beitritts verpflichtet sich die Gemeinde, die Lärmkartierung an das Landesamt für Umweltschutz zu vergeben und erforderliche Zuarbeiten zu leisten sowie zur Finanzierung einen Betrag in Höhe von 700 Euro zuzüglich 800 Euro pro zu kartierendem Streckenkilometer im Gemeindegebiet zu zahlen. Daraus entstehen für die Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 6.860 Euro.