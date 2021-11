Konzert im Spengler-Museum Sangerhausen stimmt auf Advent ein

Sangerhausen/MZ - Mit neuen und vertrauten Klängen empfängt das Spengler-Museum am ersten Adventswochenende seine Gäste im festlich erleuchteten Mammutsaal zum traditionellen Konzert in einem zeitgemäß angepassten Gewand. So stehen erstmalig zwei Termine zur Wahl: am Sonntag, 28. November, werden die Kerzen musikalisch um 15 Uhr und anschließend noch einmal um 17 Uhr angezündet.

Ob man konzertant eine Petersburger Schlittenfahrt unternimmt, in Winterstürme gerät, weihnachtliche Glocken hört und der Fledermaus oder dem Barbier von Sevilla begegnet, immer möchten die Künstler Peggy Bitterolf (Klarinette/ Moderation), Dimitre Andronov (Klavier) sowie Ulrike Wiech (Sopran) und Philipp Jekal (Bariton) das Publikum unter dem Motto „Sorge des Herzens verhallt – hört nur wie lieblich es schallt“ stimmungsvoll in den Advent leiten.

Neben weihnachtlichen Weisen werden berühmte Opern-, Operetten- und Musicaltitel von Komponisten wie Gioachino Rossini, Johann Strauß und Richard Eilenberg als besondere musikalische Höhepunkte dargeboten.

Besucher können sich auf ein breitgefächertes Programm freuen, bei dem für jeden Musikliebhaber gewiss etwas dabei sein wird.

Eintrittskarten für das gut einstündige Konzert können für 12 Euro im auf Abstand bestuhlten Mammutsaal und für sechs Euro auf den Hörplätzen in der Naturkundeabteilung im Spengler-Museum erworben werden. Telefon: 03464/57 30 48. Es gilt die 3G-Regel.