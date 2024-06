Auf dem alten Sportplatz in Wallhausen bewiesen die Kinderfeuerwehren des Landkreises Mansfeld-Südharz Ausdauer und Geschick.

Kinderaktionstag in Wallhausen

Schnell wie der Wind war der Feuerwehrnachwuchs aus Sangerhausen beim Ski-Langlauf. Hierbei war Teamarbeit gefragt. Nur wenn man auf den Taktgeber hörte, konnte man diese Aufgabe meistern. Solch gutes Koordinationsvermögen haben am Ende des Tages alle Kinderfeuerwehren aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz unter Beweis gestellt.

Wallhausen. - Der Kinderaktionstag der Kreisjugendfeuerwehr fand in diesem Jahr auf dem alten Sportplatz in Wallhausen statt. 200 Akteure kämpften in 31 Gruppen um die begehrten Medaillen.