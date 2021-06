Kettensägenkünstler zeigten in Sangerhausen ihr Können

Sangerhausen - 107 Dezibel zeigt ein Gehörschutz an. So laut ist aber nicht nur eine Kettensäge, sondern Dutzende heulen am Samstag und Sonntag im Chor. Auf dem Gelände von Panorama-Möbel in Sangerhausen fand am Wochenende die elfte Ausgabe des Kettensägenschnitzertreffens statt. Zwölf Teilnehmer kamen aus Bayern, Hessen, Thüringen oder dem Schwarzwald nach Sangerhausen, um ihre Kettensägen-Künste zu zeigen. In diesem Jahr drehte sich vieles um die Bundesgartenschau in Erfurt, bei der die Berg- und Rosenstadt der einzige Außenstandort außerhalb Thüringens ist. Für diese Außenstandorte sollten Bänke geschnitzt werden, die am Sonntag auch von den Vertretern der Gemeinden abgeholt wurden.

Für die Zuschauer war es wie immer ein sehenswertes Spektakel, wenngleich die hohen Temperaturen vor allem am Samstag den Zustrom einschränkten. Die Besucher, die eher am Sonntag auf das Gelände kamen, mussten einen aktuellen negativen Coronatest oder einen Impfnachweis vorlegen. Und am Sonntagnachmittag wurde es dann noch einmal laut, als der Parkplatz vor dem Möbelhaus mit Hochdruckreinigern von Millionen von Spänen befreit wurde. (mz)