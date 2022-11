Kelbra mit starkem Auswärtsauftritt gegen den SSV Landsberg

Kelbra/MZ - Dank eines souveränen Auftrittes hat sich der SV Kelbra drei Punkte in der Partie beim SSV Landsberg gesichert und zumindest vorläufig den dritten Platz in der Tabelle der Fußball-Landesliga Staffel Süd eingenommen. Vor knapp 50 Zuschauern behauptete sich der Verbandsliga-Absteiger am Sonnabend am Ende schließlich unangefochten mit 5:0 Toren.

