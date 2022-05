Kampf um die Aufnahme in Stiftung: CDU und SPD setzen sich für Schloss Allstedt ein

Allstedt/MZ - In Mansfeld-Südharz sind sich CDU und SPD offenbar einig: Schloss Allstedt soll in die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt aufgenommen werden. Übereinstimmung auch beim geplanten Weg dahin: Das Ganze soll nun über die Koalitionsverhandlungen gelingen. Dass Schloss Allstedt in die Stiftung kommt soll also eine Bedingung dafür werden, dass in Sachsen-Anhalt eine neue Landesregierung zustandekommt.