Jutta-von-Sangerhausen-Tage finden in abgespeckter Form statt

Sangerhausen

Pandemiebedingt fielen die Jutta-von-Sangerhausen-Tage im vergangenen Jahr aus. In diesem Jahr sollen sie aber stattfinden - allerdings erneut Corona geschuldet in abgespeckter Form: „Wir haben drei Veranstaltungen geplant, die in den drei Sangerhäuser Kirchen Sankt Jacobi, Herz-Jesu und Sankt Ulrici stattfinden“, teilte Gottfried Appel vom Jutta-von-Sangerhausen-Verein mit.

Den Auftakt gibt es am Donnerstag, 29. April, um 18.30 Uhr in der Jacobikirche: Dort wird ein Ökumenischer Gottesdienst zu Jutta von Sangerhausen mit dem evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer gefeiert. Kramer ist seit 2019 Landesbischof in Mitteldeutschland. Nach der Andacht will er mit Gemeindemitgliedern ins Gespräch kommen. Diese können Kramer das erste Mal in Sangerhausen erleben. Es gebe Gelegenheit für Fragen - mit Abstand und Maske, so die Veranstalter.

„Der 5. Mai ist Juttas Todestag und ihr Gedenktag“

Am Sonntag, 2. Mai, wird ab 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche das Patronatsfest der Pfarrei Sankt Jutta gefeiert. Drei Tage später am Mittwoch, 5. Mai, wird ab 18.30 in der Ulrichkirche die Ausstellung „20+1 Jahre FrauenOrte Sachsen-Anhalt“ eröffnet. Organisiert wird die Ausstellungseröffnung vom Jutta-von-Sangerhausen-Verein. In der Schau werden Frauengeschichte(n) aus tausend Jahren erzählt. Sie ist von der Koordinierungsstelle FrauenOrte Sachsen-Anhalt gestaltet worden.

Anke Triller von der Koordinierungsstelle wird eine Einführung geben, Gottfried Appel wird über Jutta und den Jutta-Ort sprechen. Jutta von Sangerhausen lebte von etwa 1200 bis 1260. Sie war eine Wohltäterin und Einsiedlerin und widmete sich der Krankenpflege. „Der 5. Mai ist Juttas Todestag und ihr Gedenktag. Da ist es schön, dass wir den in der Ulrichkirche begehen können, die zu Juttas Zeiten schon etwa hundert Jahre alt war“, so Appel. (mz/Frank Schedwill)