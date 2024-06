Jobcenter Mansfeld-Südharz bietet am 28. Juni Telefonaktionstag an

Sangerhausen/MZ/JM. - Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Mansfeld-Südharz bietet am kommenden Freitag, 28. Juni, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr telefonische Beratungen an. Wie es in einer Mitteilung des Jobcenters heißt, gehe es bei dem Telefonaktionstag um die täglichen Herausforderungen, die mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Kindererziehung und der Planung des Alltags verbunden sind.

›› Die Beauftragte für Chancengleichheit des Jobcenters MSH, Susanne Messing, ist zu erreichen unter der Telefonnummer 03464/55 42 35 oder per Mail: [email protected].

Als Beispiele für Fragen, vor denen Beschäftigte stehen, nennt das Jobcenter: „Wie schafft man es, Kinderbetreuung und eine neue Arbeit oder Weiterbildung zeitlich unter einen Hut zu bringen? Was will eigentlich die Integrationsfachkraft von mir wissen, wenn sie mich einlädt, und wann ist ein Vorstellungsgespräch überhaupt erfolgreich?“ Mit diesen und weiteren Fragen befasse sich die Beauftragte für Chancengleichheit des Jobcenters Mansfeld-Südharz.

Fragen rund um verschiedene Themen

Mit dem Telefonaktionstag sollen alle angesprochen werden, die sich trotz solcher alltäglichen Herausforderungen beruflich neu orientieren, weiterbilden oder wieder in den Beruf einsteigen möchten.

An diesem Tag können individuelle Fragen rund um verschiedene Themen gestellt werden, wie zum Beispiel: Zurück in das Berufsleben, Erziehungszeit richtig nutzen oder Veränderungen im beruflichen Umfeld. Selbstverständlich könnten sich auch andere Personen oder Arbeitgeber zu den angesprochenen Themenkomplexen beraten lassen.