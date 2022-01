IS-Rückkehrerin Leonora Messing aus U-Haft entlassen

Leonora Messing, die Frau des IS-Terroristen Martin Lemke, ist auf freiem Fuß. Das bestätigte Markus Schmitt, der Sprecher des Generalbundesanwalts, soeben in Karlsruhe. Der Haftbefehl gegen die 21-Jährige sei vom Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. So müsse sich die junge Frau, die aus Breitenbach bei Sangerhausen stammt, beispielsweise regelmäßig bei der Polizei melden. Näher äußerte sich der BGH-Sprecher nicht. Messing war zu dem Haftprüfungstermin, den ihr Anwalt Dirk Schoenian aus Hannover betragt hatte, aus der Justizvollzugsanstalt „Roter Ochse“ in Halle nach Karlsruhe gebracht worden, wo sie in U-Haft saß.

Unberührt von dem außer Kraft gesetzten Haftbefehl gingen die Ermittlungen gegen die junge Frau weiter, sagte Schmitt. Messing war in dem Haftbefehl der Bundesanwaltschaft die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen worden. Zudem bestehe der dringende Tatverdacht der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Vorwurf des Verbrechens gegen die Menschlichkeit basiert darauf, dass die Breitenbacherin mit ihrem Mann zeitweise eine jesidische Frau als Sklavin gehalten und diese weiterverkauft haben soll. (mz)