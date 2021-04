Impfung für Wahlhelfer in MSH geplant

Eisleben/Sangerhausen/Hettstedt

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Am Donnerstag hat es in Mansfeld-Südharz insgesamt 1.292 Impfungen gegeben. Das gab das Landesamt für Verbraucherschutz am Freitag bekannt. Damit sind mittlerweile 22.430 Menschen im Kreis mit einer Erstimpfung versorgt, 7.610 mit einer zweiten. Die Impfungen rücken nun auch für Wahlhelfer in greifbare Nähe, die bei der Landtags- und Landratswahl am 6. Juni in Mansfeld-Südharz im Einsatz sind. Eine priorisierte Gruppe dieser Ehrenämtler hatte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag mitgeteilt.

Für die Kreisstadt Sangerhausen inklusive ihrer Ortschaften betrifft dies rund 250 Leute, die an diesem Tag im Einsatz sein werden. „Wir haben 29 Wahlbezirke mit einem Wahllokal mit insgesamt 200 Mitarbeitern sowie sieben Briefwahllokale mit sechs bis acht Helfern“, erläutert Marina Becker, Sprecherin der Stadt Sangerhausen.

Ein großer Teil der Helfer ist Mitarbeiter der Stadtverwaltung, allerdings gibt es auch andere Berufsgruppen darunter. „147 von den Helfern sind noch nicht geimpft“, sagt Becker. Die Terminvergabe läuft dabei über das Impfzentrum, eine Impfpflicht besteht auch für Wahlhelfer nicht. „Im Moment sind die Wahllokale gut besetzt“, sagt Becker. Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz um vier Punkte auf 228,25 gesunken. Das Landesamt für Verbraucherschutz vermeldete 47 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Mittlerweile sind 174 Menschen an oder mit Corona im Landkreis gestorben. (mz/Joel Stubert)