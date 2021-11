Allstedt/MZ - Am Dienstagnachmittag ist in Allstedt eine unbekannte Frau beobachtet worden, wie sie etwas auf das Gelände eines Grundstückes warf. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Stück Wurst, die mit einer Schraube bestückt gewesen sein soll. Auf dem Grundstück halten sich normalerweise Hunde auf. In diesem Fall wurde aber kein Tier geschädigt.