Alarmstufe 4 Höchste Hochwasser-Alarmstufe in Bennungen erreicht – Scholz besucht Mansfeld-Südharz

In Bennungen ist der Pegel der Helme in der Nacht weiter gestiegen und hat die höchste Alarmstufe überschritten. Am Mittag will Kanzler Scholz die Flutgebiete in Mansfeld-Südharz besuchen.