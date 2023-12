Hochwasser an der Helme

Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Bereits um Weihnachten wurde eine Evakuierung von Oberröblingen erwogen. Die hilfsbereitschaft ist enorm.

Oberröblingen/Sangerhausen/MZ - Keine Entspannung für den Sangerhäuser Ortsteil Oberröblingen. Am Samstagnachmittag meldet sich erneut die Stadt zu Wort. „Mit Blick auf die jetzige Entwicklung ist auch aktuell eine Verbesserung der Situation nicht zu erwarten."

Die Freiwillige Feuerwehr Oberröblingen ist nach Angaben von Stadtsprecherin Marina Becker seit dem 23. Dezember in aktiver Deichkontrolle und seit dem 26. Dezember mit Einsatzkräften der Stadt Sangerhausen im Einsatz. „Dafür nicht nur Respekt, sondern auch meinen Dank für die hohe Einsatzbereitschaft", so Oberbürgermeister Sven Strauß (parteilos).

Der Stausee Kelbra und die Helme sind am Freitag die am stärksten vom Hochwasser betroffenen Gebiete. In Roßla helfen Einwohner und Einsatzkräfte beim Verbauen von Sandsäcken. (Schnitt: Christian Kadubietz/Kamera: Steffi Rohland)

„Gleichermaßen danke ich den ortsansässigen Vereinen, den Bürgerinnen und Bürgern von Oberröblingen, sowie zahlreichen regionalen Firmen, die hier eine große Unterstützung geben.“

Die Stadt bittet inständig darum, dass jeder in Oberröblingen die Entwicklung aufmerksam beobachtet ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. „Es ist aktuell nicht auszuschließen, dass Maßnahmen der vor Tagen angekündigten Evakuierung erforderlich werden“, so Becker.

Die Hochwasserlage bleibt an vielen Orten in Sachsen-Anhalt angespannt. (Schnitt: Alexander Pförtsch, Kamera: VS-Redaktion/MZ-Redaktion)

Wenn der Hochwasserfall eintrete, bleibe meist wenig Zeit zum Handeln. Eine weitsichtige Planung kann Leben und Eigentum retten, Das gilt gerade für Haushalte in hochwassergefährdeten Gebieten.

Die Bürger werden aufgerufen, frühzeitig einen persönlichen Notfallplan aufzustellen, aus dem hervorgehe, was zu tun ist und wer welche Aufgaben übernimmt. Man soll Notfallpaket vorbereiten. Dies helfe, wenn die Versorgung mit Strom, Trinkwasser oder Lebensmitteln bei Hochwasser unterbrochen ist.

Zudem wird um Verständnis für die Maßnahmen gebeten, die die Einsatzleitung für erforderlich hält.