Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Zum 24. Mal findet in diesem Jahr die Messe „Hochschule live“ statt. Zu dem Studienorientierungstag lädt die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd am Mittwoch, 17. Januar von 10 bis 15 Uhr Studieninteressierte der zehnten bis zwölften Klassen aus der Region in die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sangerhausen ein.