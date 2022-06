Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine: Kelbraer bringen Familien von SV-Kickern in Sicherheit

Große Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine: Scholl-Gymnasium organisiert Hilfstransporte. Die Kita Zwergenpalais in Roßla sammelt Sachspenden.

Hilfsgüter für die Ukraine werden am Scholl-Gymnasium gesammelt. Koordinator Chris Bergmann (r.) und Schulleiter Jens Peter sortieren eine weitere Ladung Sachspenden, die am Montag Richtung Ukraine gebracht werden.

Sangerhausen/Kelbra/MZ - Die verstörenden Bilder vom Krieg in der Ukraine und den flüchtenden Menschen haben bei vielen einen Impuls ausgelöst: Da muss man helfen! Auch in Mansfeld-Südharz finden sich immer mehr Menschen, die Hilfsaktionen organisieren. Ganz besonders dort, wo es eine persönliche Beziehung zu dem Land gibt. So wie beim SV Kelbra. Mehrere Spieler der ersten Männermannschaft sind Ukrainer. Und einige haben Frauen und Kinder, die sie aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit bringen wollten.