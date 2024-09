Im Randgebiet zu Thüringen kann man an dieser Stelle auch mal über den Tellerrand schauen, denn im ehemaligen MZ-Verbreitungsgebiet des Kyffhäuserkreises gibt es ein paar sehr interessante Freizeitangebote.

Ich war neulich erst mit den beiden Jungsenkeln in Wiehe in der Modelleisenbahnanlage. Die beiden Eisenbahnfans, die in Leipzig leben, kennen sich dort bestens aus, aber erkunden die Anlagen auch immer wieder aufs Neue. Und was beide auch diesmal besonders toll fanden: Die Amerika-Anreise dauerte nicht Stunden, wie im echten Leben, sondern nur ein paar Minuten.

Aber in Wiehe gibt es noch viel mehr zu entdecken und man findet immer wieder neue Eisenbahnwunder. Einfach faszinierend. Genau genommen ist es aber ziemlich egal, wohin man den Nachwuchs entführt. In der Regel ist er sehr aufnahmefähig - auch für Dinge, die er nicht kennt. Das Zauberwort heißt doch schlicht und ergreifend: Zeit. Wenn man die sich für den Nachwuchs nimmt, ist die Welt in Ordnung - für die Kleinen und erst Recht für uns Große.

1. Im Funpark schnell hinunter, hoch hinaus

Wer hoch hinaus will, ist hier richtig. Foto: Funpark Wipperia

Im Wipperia Funpark in Wippra gibt es gleich mehrere Freizeitangebote, die man in den Sommerferien nutzen kann. Zum einen eine Fahrt mit der 1.000 Meter langen Sommerrodelbahn durch zehn Steilkurven und zwei S-Bögen.

Wer hoch hinaus will, ist im Freizeitpark Wippra (Anschrift: Dr. Gerd- Jacob- Weg 1, 06526 Sangerhausen) auch goldrichtig, denn auf dem Gelände befindet sich außerdem ein Kletterpark mit sieben Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Im Funpark gibt es zudem ein gastronomisches Angebot.

Der Saisonabschluss wird am 31. Oktober mit einer großen Halloween-Fete begangen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Preise: zum Beispiel eine Fahrt mit der Sommerrodelbahn gibt es für 4 Euro

2. Geschichte ganz lebendig auf der Pfalz Tilleda

Pfalzarchäologe Michael Dapper erklärt die Herrscherresidenz Foto: Maik Schumann

In Tilleda befand sich eine der im Früh- und Hochmittelalter zeitweise als Residenz der Kaiser und Könige genutzten Anlagen, die als Pfalz bezeichnet werden.

Als bisher einziger, vollständig ausgegrabener Platz dieser Art gilt Tilleda über Deutschlands Grenzen hinaus als das Musterbeispiel einer derartigen Herrscherresidenz. Aus diesem Grunde wurden am Originalstandort Teile der Repräsentationsgebäude, Wehranlagen, Wohnhäuser, Werkstätten und technische Einrichtungen rekonstruiert.

Alle Angebote in diesem Jahr drehen sich um das Thema „Haus und Heim“, immer auch mit Pfalzarchäologe Michael Dapper (Foto).

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

Preise: Kinder zwischen 7 und 14 Jahren zahlen 3 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro

3. Es geht tief in den Berg hinein

Da geht es ganz schön tief in den Berg hinein. Foto: Maik Schumann

Wer tief hinab will, sollte mit einem Blick nach oben beginnen: Sobald sich die Seilscheiben des ältesten in Betrieb befindlichen Fördergerüstes in Deutschland drehen, fährt man mit dem Förderkorb 283 Meter tief in den Röhrigschacht in Wettelrode ein.

Mit der Grubenbahn geht es zu den Schauplätzen des Kupferbergbaus. Aber auch über Tage gibt es viel Interessantes zu entdecken, das Team der Bergmannsklause versorgt.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 10 bis 16 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder von 5 bis 14 Jahren zahlen 1,50 Euro

4. Im Harz auf den Eiffelturm

Der Eiffelturm des Harzes Foto: Maik Schumann

Man nennt das Josephskreuz auch den Eiffelturm des Harzes. Wer das größte eiserne Doppelkreuz der Welt auf dem Auerberg erklimmen möchte, muss vom Parkplatz aus einen Spaziergang von etwa 15 Minuten und dann natürlich die 200 Stufen rauf auf die Aussichtsplattform des Kreuzes bewältigen.

Meistens ist tolle Sicht. Wer möchte, kann sich dann noch im „Bergstüb’l“ kulinarisch verwöhnen lassen, um anschließend mit Stolberg das nächste Ferienziel anzuvisieren.

Öffnungszeiten: ganzjährig zugänglich, Aufstieg auf den Turm: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr

Preise: Kinder zahlen 2,50 Euro, Erwachsene zahlen 4 Euro

5. Jede Menge Eisenbahnen

Geheimtipp für einen Ausflug bei schlechtem Wetter Foto: Philipp Schulze/dpa

Das ist der Geheimtipp für einen Ausflug bei schlechtem Wetter: die Modelleisenbahnanlage in Wiehe im Kyffhäuserkreis. Jede Anlage dort ist bestens in Szene gesetzt - sehr heimatverbunden, aber auch sehr weltoffen.

Wer sich nur ansatzweise für Eisenbahnen interessiert, der muss unbedingt dorthin. Man kann sich Stunden aufhalten und entdeckt immer etwas Neues. Parkmöglichkeiten und Gaststätte sind vorhanden.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder von 4 bis 14 Jahren zahlen 6 Euro

6. Mysteriöse Höhle

Glasklare unterirdische Seen und eine über 22 Meter hohe Halle erwarten die Besucher. Foto: Maik Schumann

Glasklare unterirdische Seen und eine über 22 Meter hohe Halle erwarten die Besucher der Höhle Heimkehle bei Uftrungen im Südharz.

Start ist der Stollen unweit des Besucherzentrums. Jacke nicht vergessen, denn in der Höhle ist es sommers wie winters um die acht Grad Celsius kalt. Der 600 Meter lange Besichtigungsweg führt vom Kleinen Dom über den Riegelgang zum Großen Dom. Von dort geht es durch den Riesentunnel in die Thyrahalle mit dem Thyrasee und wieder zurück.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen geöffnet, Führungsbeginn: 10, 12, 14 und 16 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Kinder von 3 bis 16 Jahren (Zutritt erst ab 3 Jahren) zahlen 3,10 Euro