Harzer Tourismusverband verlegt die Walpurgisfeiern ins Internet

Südharz

Wer um diese Zeit durch die Harzorte fährt, wird sie vermissen: all die schaurig ausstaffierten Hexen, die startklar auf ihren Reisigbesen sitzen, auf Bänken im Vorgarten lümmeln oder garstig aus dem Fenster dreinschauen. Die Walpurgisfeiern, die traditionell in mehr als 20 Orten im Harz stattfinden und Tausende Gäste anlocken, sind wegen der Corona-Pandemie erneut abgeblasen worden.

Gartendekoration mit schaurigen Hexen

Doch den Spaß mit den Hexenmädels lässt sich beispielsweise Friedrich Arlt aus Stolberg nicht vermiesen. Er hat schon mehrere lebensgroße Puppen auf seinem Grundstück im Kalten Tal postiert. Und auch der Harzer Tourismusverband (HTV) hat sich etwas einfallen lassen, damit die Walpurgisnacht nicht zum zweiten Mal komplett ausfallen muss. Das Motto: „Walpurgis ist digital“.

„Zuerst haben ja alle großen Veranstalter im Harz die Walpurgisnacht abgesagt“, schildert Claudia Hacker von der Tourist-Information Stolberg. „Thale, Schierke, Wernigerode, Braunlage…“ Die Stolberger hätten sich zwar die Entscheidung noch eine Weile offen gehalten, aber auch nicht anders entscheiden können. Denn Veranstaltungen mit mehreren Hundert Gästen sind während des Lockdowns tabu. Außerdem hätte die Walpurgistruppe nicht proben können. Genauso wäre es der Tanzgruppe des Bennunger Karneval Clubs gegangen, die über viele Jahre beim Walpurgisspektakel am Josephskreuz das Publikum begeistert hat. Nicht zuletzt hätten die vielen Touristen gefehlt, die sonst extra zur Walpurgisnacht einen Kurzurlaub im Südharz gebucht haben.

Deshalb unterstützt die Gemeinde Südharz in diesem Jahr die digitale Version des Brauchtumsfestes: „Wir werden uns mit Fotos unserer früheren Walpurgisfeiern beteiligen“, kündigt Claudia Hacker an. Vielleicht entdecken sich ja Besucher der digitalen Veranstaltung tatsächlich auf einem Foto aus den vergangenen Jahren?

Gutscheine zur digitalen Walpurgisnacht zu gewinnen

Während die Walpurgisnacht in Breitenstein schon in den 1990er Jahren Kultstatus erlangt hatte, wurde sie ab 2001 dann auch am Josephskreuz gefeiert und lockte von Jahr zu Jahr mehr Gäste an - teils anderthalb Tausend. Zum Programm gehörten sogar geführte Wanderungen von Stolberg hinauf auf den Auerberg, viel Musik und Tanz. Die ausgefallensten Kostüme der kleinen Hexen und Teufel wurden prämiert. Auch viele erwachsene Besucher machten sich den Spaß, mit spitzen Hexenhüten, schwarzen Umhängen, Masken und Teufelshörnern zu feiern, dem Programm auf der Bühne zu folgen, das große Feuerwerk am bunt beleuchteten Josephskreuz zu genießen.

Obwohl es noch ein paar Tage bis zum 30. April sind, hat der HTV jetzt auf seiner Internetseite ein Quiz freigeschaltet, gewissermaßen als Einstimmung auf die Walpurgisnacht. Darin sind ein Dutzend knifflige Fragen rund um den Harz, seine Bräuche und das Fest zu beantworten. Gefragt wird unter anderem, woher der Begriff Walpurgis stammt, wo Hexenaltar und Teufelskanzel zu finden sind und ob es den Harzer Hexenschuss gibt. Wer mit seinem Wissen als „Hexperte“ glänzt, kann auf einen von 50 Gutscheinen für verschiedene Harzer Events im Wert von 150 Euro hoffen. Pünktlich zur Walpurgisnacht, also am 30. April, werden sich übrigens doch noch jede Menge Hexen im Harz einfinden, verspricht der Tourismusverband: allerdings nur auf dem Bildschirm. (mz/Helga Koch)