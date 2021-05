Gut Drebsdorf setzt Allstedter Tradition fort

Drebsdorf

- Helles Fell, fast weiße Mähne - kein Zweifel: Das Fohlen, das da auf der Koppel vorsichtig an Alexandra Schatz’ Hand schnuppert, ist ein Isabell. Legolas und Legero heißen die beiden jüngsten Neuzugänge auf dem Gestüt Gut Drebsdorf. Anfang April sind sie auf die Welt gekommen.

Auf ein weiteres Fohlen der eigenen Isabellen-Zucht wartet man quasi jeden Tag. Wie es aussieht wird eine Überraschung. „Es wird ein Fuchs, ein Isabell oder ein Cremello“, sagt Michael Meinhold. Je nachdem, wie sehr sich das so genannte Cream-Gen durchgesetzt hat.

Beim Cremello ist es am stärksten ausgeprägt. Diese Tiere haben besonders helles Fell, eine fast weiße Mähne und dazu blaue oder grüne Augen, erklärt Meinhold, der zusammen mit Schatz Gut Drebsdorf betreibt und sich seit einigen Jahren verstärkt der Isabellenzucht verschrieben hat.

Wurzeln im 16. Jahrhundert

Unter den Züchtungen bei spanischen Pferden seien Isabellen zurzeit relativ selten und deshalb gefragt, sagt Meinhold. Und: Mit der Isabellenzucht hat man in Drebsdorf eine Tradition wieder aufgenommen, wegen der ein Gestüt in Mansfeld-Südharz in Züchterkreisen bis heute bekannt ist: In Allstedt befand sich einst eine der ältesten, wenn nicht die erste Isabellenzucht in Deutschland überhaupt.

Auf jeden Fall finden sich zu Allstedt die frühesten Hinweise auf Pferdezucht in Thüringen, sagt Rainer Böge. Der frühere Leiter des Allstedter Schlossmuseums hat seinerzeit eine Sonderausstellung zum Gestüt Allstedt gestaltet und dazu in verschiedenen Quellen recherchiert.

Die ältesten schriftlichen Zeugnisse zu einer „Stuterey“ in Allstedt hat er in Unterlagen aus dem 16. Jahrhundert gefunden. In Stutereirechnungen des damaligen Amtes Allstedt aus dem Thüringischen Staatsarchiv Weimar stehen 50 Pferde zu Buche. Eine Notiz zu Isabellen findet sich erstmals in einer Gestütsliste aus dem Jahr 1761.

Andere Pferdetypen gefragt

Wann genau in Allstedt mit der Zucht der aufgehellten Pferde begonnen wurde, habe er nicht herausfinden können, sagt Böge. Amtliche Akten aus dem 17. und vom Beginn des 18. Jahrhunderts fehlten. Böge vermutet, dass sie bei einem großen Brand des Weimarer Schlosses den Flammen zum Opfer fielen.

Ihre Blütezeit jedenfalls muss die Allstedter Isabellenzucht vom 18. bis ins erste Drittel des 19. Jahrhundertes gehabt haben, schätzt Böge. Allstedt stand damals unter der Herrschaft von Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, der sogar Goethe in das Gestüt entsandte. Der Geheimrat verschaffte sich einen Überblick und regte Verbesserungen an.

Im 19. Jahrhundert erlebte die Isabellenzucht dann einen allgemeinen Rückgang. „Die Pferdetypen haben sich damals massiv geändert“, sagt Michael Meinhold. Gefragt waren nun nicht mehr wendige Tiere, mit denen sich schnelle Drehungen vollziehen lassen, sondern Kavalleriepferde, die in breiter Linie auf den Feind zugaloppieren.

Sieben können wichtiges Gen vererben

Die Spanier seien das Barockpferd für die höfische Verwendung gewesen. „Am Hof wollte man als Reiter gut aussehen und nicht runterfallen“, sagt Meinhold. Dafür seien spanische Pferde ideal. Zum einen wegen ihres eher quadratischen Körperbaus. „Auf einem Quadratpferd sieht der Mensch mit seinen Maßen besonders gut aus. Die Proportionen passen, das ist wie der Goldene Schnitt in der Malerei“, erklärt Meinhold. Zudem hätten spanische Pferde ein gelassenes Gemüt. „Wenn die erschrecken, bleiben sie erst mal stehen, anstatt durchzugehen“, so Meinhold.

Eine Eigenschaft, die heute auch bei einem Freizeitpferd von Vorteil ist. Bei den Isabellen kommt noch die besondere Optik dazu. Auf Gut Drebsdorf gibt es unter den eigenen Zuchtpferden inzwischen sieben, die das Cream-Gen vererben können. Egal, ob Falbe mit hellem Fell und schwarzer Mähne, Palomino mit fuchsfarbenem Fell und heller Mähne oder Cremello - die Tiere sind bundesweit gefragt.

Manche werden bereits als Fohlen verkauft, andere als Jungpferde bis zum Alter von drei Jahren und wieder andere als ausgebildetes Reitpferd. „Spanier werden erst ab einem Alter von drei, dreieinhalb Jahren zugeritten“, erklärt Michael Meinhold.

Nicht eindeutig belegt ist übrigens, woher die Bezeichnung Isabellen stammt. Am plausibelsten ist die Erklärung durch ihre spanische Herkunft und die Verbindung zu Isabella von Kastilien, die helles Haar gehabt haben soll. (mz)