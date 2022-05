Gremmer freut sich auf den Job: Rückblick auf die Bürgermeisterwahl in Wallhausen

Wallhausen/MZ - Am Ende verlief die Bürgermeisterwahl in Wallhausen so unaufgeregt wie ihr Gewinner ist: Dieter Gremmer, viele Jahre als Unternehmer mit eigener Firma tätig, wird das Ehrenamt am 1. Juli von Udo Härtig (CDU) übernehmen. „Die Menschen in meinem Umfeld waren am Ende aufgeregter als ich“, so Gremmer im Nachgang.

