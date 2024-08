Diebe haben in Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz gezielt GPS-Systeme aus landwirtschaftlichen Maschinen gestohlen. Alleine der Sachschaden geht in die Zehntausende.

Gewaltiger Schaden für Landwirtschaft in Kelbra: Diebe klauen gezielt GPS-Systeme

GPS-Systeme sind aus landwirtschaftlichen Maschinen in Kelbra gestohlen worden.

Kelbra. - Zu einem Diebstahl ist es in der Nacht zu Montag in einem Landwirtschaftsbetrieb in Kelbra gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem eingezäunten Gelände. Dort sollen sie gezielt zwei Landwirtschaftsmaschinen ins Visier genommen und zwei GPS-Systeme und ein dazugehöriges Display geklaut haben.

Der Wert der gestohlenen Waren liegt bei insgesamt 15.000 Euro. Darüber hinaus seien die Einsatzmöglichkeiten der Maschinen von dem Diebstahl stark betroffen. Die Polizei spricht von einem "gewaltigen Schaden" für die Firma, da die eingesetzten Systeme nahezu rund um die Uhr im Einsatz waren und dazu die GPS-Systeme benötigt wurden.