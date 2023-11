Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kelbra/MZ. - Nach dem Vorfall an der Grundschule in Kelbra, bei dem am Donnerstag vergangener Woche der Vater eines Erstklässlers auf den Pausenhof stürmte und beim Eingreifen in einen Streit unter Kindern zwei von ihnen verletzte, hat es bei der Polizei eine ganze Flut von Anzeigen gegeben. Das bestätigte Steffi Schwan, die Pressesprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz, am Montag auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.