Zwei Spendenkonten eingerichtet Gemeinde Südharz will den Betroffenen des Hochwassers und des Brands helfen.

Für die Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe und den Opfern des Brandes in Stolberg wurden im Südharz Spendenkonten eingerichtet. Zudem dankte der Bürgermeister allen Helfern in der Not.