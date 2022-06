Frust in Niederröblingen wegen geplanter Solarparks

Allstedt/MZ - Zwei neue Projekte zum Bau von Photovoltaik-Anlagen werden Ende September den Allstedter Stadtrat beschäftigen. Die Sonnenkind Energie GmbH aus Nordstrand in Schleswig-Holstein will nordöstlich der Niederröblinger Schachthalde und nordöstlich von Allstedt zwei Solarparks errichten. Die Beschlussvorlagen über die Aufnahme eines knapp 9,7 Hektar großen Gebietes im Unterfelde bei Niederröblingen und eines insgesamt 36,6 Hektar großen Gebietes im Niederröblinger Felde am Weinberg bei Allstedt wurden Montagabend im Hauptausschuss des Stadtrats behandelt. Und dabei zeigte sich, dass unter der Oberfläche der 2010 verwaltungstechnisch zusammengefügten Einheitsgemeinde einiges an Frust schwelt.

