Thomas Müntzer trat 1523 eine Stelle als Stadtpfarrer in der St. Johannis-Kirche in Allstedt an. Das wird am 27. Mai groß gefeiert. Ein Überblick über die Parksituation, den Umzug und weitere Highlights des Tages.

Festumzug und historischer Markt - Was die Besucher beim Fest in Allstedt erwartet

Allstedt/MZ - Am Samstag ist es soweit: Mansfeld-Südharz feiert das 500-jährige Jubiläum von Thomas Müntzers Einzug in Allstedt. Dort hatte der radikale Reformator Ostern 1523 eine Stelle als Stadtpfarrer in der St. Johannis-Kirche angetreten. Zum Jubiläum gibt es nun einen großen Festumzug, historisches Markttreiben und Party bis in die Nacht. MZ hat recherchiert, was man als Besucher wissen muss.