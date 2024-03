Ein unbekannter Mann soll an Tankstellen in Sangerhausen und an der A 38 bei Allstedt mindestens sieben Mal getankt haben, ohne zu bezahlen. Bei manchen Taten trug er eine rötliche Perücke. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach ihm.

Sangerhausen/DUR. - Bereits zwischen dem 25. März und dem 15. Juni 2023 soll ein bislang unbekannter Mann mindestens sieben Mal an Tankstellen in Sangerhausen und an Autobahntankstellen an der A 38 bei Allstedt ein Auto mit Diesel betankt haben, ohne diesen zu bezahlen. Das teilte die Polizei mit.

An dem Auto war den Angaben zufolge immer ein Nummerschild mit den Ziffern MSH-L29 angebracht. Dieses Autokennzeichen wurde laut Polizei am 25. März 2023 in der Erich-Weinert-Straße in Sangerhausen in einem Garagenkomplex entwendet.

Nun sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann soll mindestens sieben Mal getankt haben, ohne zu bezahlen. Foto: Polizei

Den mutmaßlichen Täter beschreibt die Polizei als großen kräftigen Mann. Bei mindestens zwei Taten habe er eine Perücke mit rötlichem Haar getragen.

Der gesuchte Mann trug manchmal eine Sonnenbrille und eine schwarze Maske. Foto: Polizei

Bei dem Tatfahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen schwarzen oder grauen BMW 3er Reihe, E 90, Baujahr 2005-2011.

Dieses Auto soll der mutmaßliche Täter mindestens sieben Mal mit Diesel betankt haben, ohne zu bezahlen. Foto: Polizei

Das Polizeirevier Mansfeld-Südharz sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben kann oder weiß, wo sich das Tatfahrzeug befindet, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03475/670293 zu melden.