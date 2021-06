Extra für Sangerhausen: Handgefertigte Schmuckstücke mit dem Kobermännchen

Sangerhausen - Sangerhausen kann man jetzt auch direkt über dem Herzen tragen. Deborah Klein von der Silberkunstwerke-Manufaktur im niedersächsischen Bad Gandersheim hat einen Anhänger gestaltet, der drei Wahrzeichen der Rosenstadt auf kleinem Raum vereint: den Kirchturm von St. Jacobi, den Förderturm des Röhrigschachts und das Kobermännchen aus dem Neuen Schloss.

„Wir hatten immer schon mal vor, etwas für Sangerhausen zu gestalten“, erzählt Matthias Klein von der Silberkunstwerke Manufaktur. Besonders die Gestalt des Kobermännchens, der er bei der Recherche zu Sangerhausen begegnete, habe ihn fasziniert.

In der Manufaktur wurden auch schon Schmuckstücke für andere Orte gestaltet. Den Eselsbrunnen in Halle findet man ebenso im Programm wie das Weimarer Denkmal von Goethe und Schiller. Dabei habe sie anfangs erst mal experimentieren müssen, berichtet Designerin Deborah Klein. Denn ein markantes Gebäude allein wirke oft klobig. Erst die Darstellung in einer kreisförmigen Umrandung habe es ermöglicht, auch sehr komplexe Gebäude ansprechend darzustellen.

Handgefertigte Kobermännchen in einer Auflage von 50 Stück

Die erste Auflage des Sangerhausen-Schmuckstücks werde in Gusstechnik in einer Auflage von 50 Stück aus 925-er Sterlingsilber handgefertigt, sagt Matthias Klein. Bei einem Teil davon werden die markanten Wahrzeichen und das Sangerhäuser Wappen im Inneren des silbernen Kreises zusätzlich noch mit 750 Echtgold plattiert sein.

Als Partner für den Verkauf des Sangerhausen-Schmucks hat sich die Manufaktur das Familienunternehmen Steyer in Sangerhausen gesucht. „Wir arbeiten gern mit dem Fachhandel vor Ort zusammen“, sagt Matthias Klein. Die Schmuckstücke, die extra für die Städte entworfen und angefertigt werden, kann man so auch nur dort im Juweliergeschäft kaufen und nicht als Massenware irgendwo im Internet bestellen. Für Sangerhausen hat die Silberwerke Manufaktur unterdessen noch ein weiteres Projekt in Planung. „Wir werden noch eine kleinere Edition rausbringen, die nur das Kobermännchen und eine Rose zeigt“, sagt Klein. (mz)