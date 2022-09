Nach Explosion in Wohnhaus: 54-Jahre alter Mann aus Brücken im Krankenhaus gestorben

Nach einer schweren Verpuffung in einem Wohnhaus in Brücken im Landkreis Mansfeld-Südharz am Sonntag ist eines der beiden Unfallopfer gestorben. Laut Polizei stehe man noch ganz am Anfang der Ermittlungen zur Unfallursache.

Brücken/MZ - Der 54-jährige Mann aus Brücken, der am Sonntag nach einer Verpuffung in seinem Wohnhaus schwer verletzt in eine Klinik in Halle eingeliefert wurde, ist am Montag seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit.