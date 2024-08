Im Glas-Verbindungstrakt des Scholl-Gymnasiums in Sangerhausen zeigen Flaggen-Teller in der Euroweek-Ecke landestypische Spezialitäten.

Sangerhausen/MZ. - Seit Monaten arbeitet der Sangerhäuser Gewerbeverein daran, in der Innenstadt eine sogenannte Eventbespannung zu etablieren. Wie in vielen anderen Orten sollen an Seilen hängende Stoffbanner unter anderem auf Veranstaltungen und Feste hinweisen. Noch ist es aber nicht soweit, dennoch könnte das Sangerhäuser Zentrum bald ein bunteres Bild als derzeit abgeben.

Zur Euroweek gibt es eine Flaggenparade in Sangerhausen

Denn der Gewerbeverein hat seine Mitglieder dazu aufgerufen, die Flaggenparade zu unterstützen, die im Rahmen der Euroweek am Geschwister-Scholl-Gymnasium stattfinden wird. Zu dem Schüleraustausch werden vom 18. bis 25. September 176 Schüler und 44 Lehrkräfte aus 22 europäischen Staaten in der Rosenstadt erwartet.

Nach 1997 und 2008 ist das Schollgymnasium zum dritten Mal Gastgeber dieses Treffens, das junge Menschen aus ganz Europa zusammenbringt.

Einen Tag nach dem Auftakt bewegt sich die Flaggenparade durch die Stadt. 9.15 Uhr startet der Fußmarsch der Nationen an der Schule. Er soll vom Blasorchester der Kreismusikschule angeführt werden und zieht mit wehenden Fahnen durch die Liebknecht-, die Rathenau-, die Kylische Straße, die Göpen- und Bahnhofstraße zur Mammuthalle.

Dort sollen die Gäste dann offiziell begrüßt und am Nachmittag der erste Teil der Vorstellungsrunden laufen, in denen sich die einzelnen Nationen präsentieren.

Innenstadt soll in europäischem Flair erstrahlen

Das Besondere an der Euroweek ist, dass es in jedem Land nur eine Schule gibt, die jedes Jahr an dem Treffen teilnimmt. Sie wird mit ihren Schülern und Lehrern quasi zum Botschafter. Der Gewerbeverein will die Veranstaltung begleiten.

Der Vorstand rief die Mitglieder deshalb dazu auf, gemeinsam zu überlegen, „wie wir als Gemeinschaft unsere Schaufenster und Geschäfte mit internationalen Flaggen und Wimpeln schmücken können. So können wir unseren Teil dazu beitragen, die Straßen von Sangerhausen in einem europäischen Flair erstrahlen zu lassen“, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder.

Eingeladen, die Parade am Straßenrand zu verfolgen, sind bereits Kitas, Schulen, Alters- und Pflegeheime. Der Gewerbeverein hofft auch, dass viele Bürger sich die Parade ansehen werden und so auch für einen guten Zulauf in den Geschäften sorgen.