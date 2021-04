Erste große Verkehrskontrolle in MSH: Welches Fazit die Polizei zieht

Die Polizei führte in Mansfeld-Südharz die erste große Verkehrskontrolle in diesem Jahr durch. Worauf die Beamten besonders achteten.

Kelbra/Auerberg

Die Polizei Mansfeld-Südharz hat am vergangenen Sonntag verstärkt Motorradkontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durchgeführt. Die Kontrollen fanden an den für Biker attraktiven Routen im Bereich Goldene Aue und Südharz statt, unter anderem auf dem Parkplatz am Josephskreuz. Hier war es an jenem Sonntagvormittag noch relativ ruhig.

Präventionskampagne der Polizei: Jeder tote Biker ist einer zu viel

Gelegentlich stellten ein paar Wanderlustige ihr Auto auf dem Parkplatz ab und gingen anschließend zu Fuß weiter. Motorradfahrer waren hier jedoch zu dieser Zeit wetterbedingt eher selten unterwegs. „Wir haben unterschiedliche Kontrollorte. Wir achten bei den Kontrollen auf die Geschwindigkeit, die von den Kradfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern gefahren wird. Zudem achten wir bei den Fahrzeugen, die wir anhalten, auf Sicherheitstechnik“, sagt Steffi Schwan, Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz.

Viele Motorräder seien nach der Winterpause eingerostet, die Profiltiefen bei den Reifen seien teilweise nicht mehr aktuell, Auspuffanlagen seien möglicherweise manipuliert oder andere Umbauten könnten an einem Motorrad vorgenommen worden sein. Da gebe man Hinweise bezüglich der Sicherheitstechnik. „Wir wollen nicht gegen die Kradfahrer oder Biker arbeiten, sondern gemeinsam mit ihnen. Wir wollen, dass sie sicher wieder nach Hause kommen. Das ist ja auch das Motto der Präventionskampagne: Jeder tote Biker ist einer zu viel. Wir haben in Mansfeld-Südharz leider die meisten Verkehrstoten unter Kradfahrern in Sachsen-Anhalt“, erläutert Schwan.

Bernd Kühne (links) und Mike Scheibe bei der Kontrolle Jürgen Lukaschek

Alkoholtests fielen negativ aus

Insgesamt habe sich die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer bei den Kontrollen sehr kooperativ gezeigt. „Wir haben am Sonntag insgesamt 67 Fahrzeuge kontrolliert, davon waren 21 Motorräder. Dabei gab es vier Ordnungswidrigkeiten bei den Krafträdern wegen manipulierter Abgasanlagen“, so die Polizeisprecherin. Zwei Motorradfahrern sei die Weiterfahrt untersagt worden. Zudem habe man sechs Geschwindigkeitsverstöße und fünf Mängelanzeigen festgestellt. Außerdem habe man bei den Kontrollen auch Alkoholtests durchgeführt, die allesamt negativ ausgefallen seien.

„Wir sind insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis der Kontrollen. Entsprechend der Witterungslage war der Verkehr jedoch eher gering“, berichtet Schwan. An den Verkehrskontrollen seien am vergangenen Sonntag 22 Polizeibeamte beteiligt gewesen. Die Kontrollpunkte seien nach den Unfallhäufungsstellen ausgesucht worden. Das bedeute, man habe die Kontrollen verstärkt an den Orten durchgeführt, wo sich die meisten Unfälle im Landkreis ereignet hätten, so die Polizeisprecherin. Zudem müssten sich die Kontrollpunkte fernab von Kurvenbereichen befinden. Dies sei nun die erste große Verkehrskontrolle in diesem Jahr gewesen. Die Motorradsaison gehe ja erst richtig los. „Für dieses Jahr sind in Mansfeld-Südharz noch viele weitere Verkehrskontrollen geplant“, so Schwan. (mz/Roman Fürst)